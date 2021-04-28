Emcelli Biberlerini, genç kuşaklar yetişmeye başladı
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Emcelli Biberlerini, genç kuşaklar yetişmeye başladı

Emcelli Biberlerini, genç kuşaklar yetişmeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ege Bölgesinin aranan biberleri arasında yer alan ve yetiştiği Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesinden ismini alan Emcelli Biberleri 150 yılı aşkın bir süredir sofralara lezzet katarken biberleri artık genç nesiller de yetiştirmeye başladı.

Ege Bölgesinin aranan biberleri arasında yer alan ve yetiştiği Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesinden ismini alan Emcelli Biberleri 150 yılı aşkın bir süredir sofralara lezzet katarken biberleri artık genç nesiller de yetiştirmeye başladı. Bir zamanlar bütün mahallenin geçimini sağladığı biberlerin yerini üzüm bağları alırken, genç üreticiler dedelerinden kalan tohumlarla üretime devam ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 15 yıl öncesine kadar Emcelli Mahallesinde 100 kişinin biber üretimi yaptığını, ancak son yıllarda mahallede sadece parmakla gösterilecek kadar üretici kaldıklarını belirten biber üreticisi 40 yaşındaki Süleyman Uysal, "Acılığı, koyu yeşili ve lezzetiyle biberimiz pazarların gözde ürünü. Her yıl üretilen biberlerin bir bölümünden tohumlar alarak, gelecek yılın ekimi için saklıyorum. Uygulamayı Emcelli Mahallesinde nesillerdir bu yöntemle sürdürmekteyiz. Bizim biberlerin GDO ile oynanmadı. Bildiğimiz eski lezzeti yerinde." dedi.

Sarıgöl Emcelli biberinin vatandaşlar tarafından da çok tutulduğunu ve pazarlarda hızlıca tüketildiğini bildiren Biber üreticisi Süleyman Uysal, "Daha önce mahallemizdeki tüm aileler biber yetiştirerek geçimini sağlıyordu. Son yıllarda biber alanlarına üzüm bağları dikilerek biber ekim alanları daraldı. Mahallemizde şimdi çok az arkadaş geleneksel Emcelli biberlerini yetiştirerek yok olmasını engellemek istiyoruz. Gelecek kuşaklara da taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu. Süleyman Uysal, bu yıl 10 dekarlık alana ünlü Emcelli biberlerinin tatlısı ve acısı olmak üzere 35 bin adet biber fidesini dikmeye başladığını biberlerini de damlama sistemiyle sulayacağını ifade etti.

"Emcelli biberlerinin lezzeti bir başka"

Emcelli Mahallesinden sayılı biber üreticilerinden olan Süleyman Uysal, "Emcelli biber üretiminin son yıllarda hızlı bir şekilde azaldı. Emcelli biberi atalarımızdan kalan bir miras, korumak ve yaşatmak zorundayız. Bu tür biberler, lezzetli olmaktadır. Yemeklerde, salatalarda, salçalarda kullanıldığında çok lezzet verir. Oysa dikimleri azalmakta. Emcelli biberlerinin asırlardır genetiği değişmedi." diyerek Emcelli Biberlerinin ününün Ege Bölgesinde tanınan ve aranan bir biber olduğunu da sözlerine ekledi. Uysal, haziran ayının ilk haftasında biberlerin pazarlarda yerini alacağını ifade etti.

Belgesel çekimi yapılacak"

Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı ve Emcelli Mahallesi sakinlerinden olan Nihat Demirci, Emcelli biberlerinin gelecek kuşaklara aktarılması ve yaşatılması için, ünlü biberlerin dikiminden bakımına, sulanması, çapalanması, hasat edilmesi, salça yapılması, turşu yapılması, biberlerin kurutulmasına kadar olan sürelerin dron ve yer kamerası ile belgeselleştireceklerini ifade etti. - MANİSA

Emcelli Biberlerini, genç kuşaklar yetişmeye başladı
Emcelli Biberlerini, genç kuşaklar yetişmeye başladı
Emcelli Biberlerini, genç kuşaklar yetişmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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