Elon Musk, Tesla'nın patronu olmaktan "oldukça nefret ettiğini" açıkladı
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Elon Musk, Tesla'nın patronu olmaktan "oldukça nefret ettiğini" açıkladı

Elon Musk, Tesla'nın patronu olmaktan 'oldukça nefret ettiğini' açıkladı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, Tesla şirketinin patronu olmaktan oldukça nefret ettiğini söyledi.

Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, Tesla şirketinin patronu olmaktan oldukça nefret ettiğini söyledi.

BBC'nin haberine göre, Tesla'nın milyarder kurucusu, şirketin yönetim kurulu üyelerine bir güneş paneli firmasını satın almaları için baskı yapmakla suçlandığı davanın ilk duruşmasında konuştu.

Musk, "Bundan (Tesla'nın patronu olmaktan) oldukça nefret ediyorum; vaktimi tasarım ve mühendislik yaparak geçirmeyi tercih ederdim." ifadesini kullandı.

Davacıların avukatının, Musk'ın liderlik anlayışını eleştiren bir video göstermesi üzerine Musk, "Hiçbir şeyin patronu olmak istemiyorum." dedi ve Tesla'nın patronu olmaktan nefret ettiğini vurguladı.

Tesla hissedarları, parası tükenmek üzere olan SolarCity güneş firmasının satın alınmasıyla şirketin kaynaklarının boşa harcandığını iddia ediyor.

Söz konusu anlaşma yapıldığı sırada Musk, hem Tesla'nın hem de kuzenleri tarafından kurulan güneş paneli şirketinin yüzde 22'lik hisselerine sahipti.

Musk, söz konusu hisselerden herhangi bir kazanç elde etmediğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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