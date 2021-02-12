Elon Musk, Tasla Roadster modelini 'uçurmayı' planladığını duyurdu
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Elon Musk, Tasla Roadster modelini 'uçurmayı' planladığını duyurdu

12.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:26
Elon Musk, Tasla Roadster modelini 'uçurmayı' planladığını duyurdu

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, yeni nesil Tesla Roadster modeli aracı 'uçurmak' için çalıştığını duyurdu.

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, yeni nesil Tesla Roadster modeli aracı 'uçurmak' için çalıştığını duyurdu. Musk, katıldığı radyo programında, "Bu şeyi insanları öldürmeden nasıl havada tutacağımı çözmeye çalışıyorum" dedi.

ABD'de SpaceX ve Tesla Motors'un CEO'su Elon Musk, Tesla Roadster model aracının güncelleştirilmiş yeni nesil halini 'uçurmak' istediğini belirtti. Bir radyo programına konuk olan Musk, "Bu şeyi insanları öldürmeden nasıl havada tutacağımı çözmeye çalışıyorum. Belki uçurabiliriz diye düşündüm ama çok yükseğe değil. Yani belki yerin bir metre kadar yukarıda uçabilir ya da onun gibi bir şey" ifadelerini kullandı.

2022'DE SEVKİYATINA BAŞLANMASI PLANLANIYOR

Tesla şirketi, birkaç yıldır Roadster modelinin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Musk, şirketin bu modelin mühendisliğini bu yıl bitirmeyi ve 2022'de sevkiyatına başlamayı umduğunu açıkladı. Musk, katıldığı programda denemelerinde başarılı olabilirse Roadster'ın uçabileceğinin altını çizdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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