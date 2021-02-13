Elon Musk'tan 'karbon vergisi' önerisi
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Elon Musk'tan 'karbon vergisi' önerisi

13.02.2021 11:38 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:43
Elon Musk'tan 'karbon vergisi' önerisi

SpaceX ve Tesla Motors'un kurucusu ve CEO'su Elon Musk dünyada karbon salınımını azaltmanın başlıca yolunun 'karbon vergisi' uygulamasıyla olacağını savundu.

SpaceX ve Tesla Motors'un kurucusu ve CEO'su Elon Musk dünyada karbon salınımını azaltmanın başlıca yolunun 'karbon vergisi' uygulamasıyla olacağını savundu.

Tesla markasıyla elektrikli otomobil üreten Elon Musk, katıldığı bir programda karbon salınımını azaltmanın en etkili yolunun 'karbon vergisi' uygulaması olduğunu belirtti. Musk bu fikrini ABD Başkanı Joe Biden yönetimine sunduğunu da söyledi.Musk şu ifadeleri kullandı : "Ekonomi harika işliyor. Fiyat ve para yalnızca bilgidir. Fiyat yanlışsa ekonomi doğru olanı yapmaz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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