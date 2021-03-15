Elon Musk kapanma kararına uymadı, yüzlerce Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı

Tesla CEO'su Elon Musk'ın, mevcut kapanma kararına rağmen ABD Kaliforniya'daki fabrikasını yeniden açması üzerine, bir yıl içinde bölgedeki yüzlerce çalışanın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

ABD'li ünlü girişimci Tesla CEO'su Elon Musk'ın Kaliforniya eyaletindeki fabrikası koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanmasının ardından yeniden açıldı. Mayıs ve Aralık 2020 arasında tesisin bağlı bulunduğu Alameda Halk Sağlığı Birimi'ne yaklaşık 450 koronavirüs vakası bildirildi. Bu rakamın aralık ayında ise 125 oldu.

10 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

10 bin kişinin çalıştığı fabrikada, artan vakalara karşı Musk, zorunlu kapamaya karşı mücadele ederek, otomobil üretimine devam edilmesi gerektiğini savunmuştu.

"TUTUKLANACAK BİRİ VARSA O DA BENİM"

Elon Musk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tesla, Alameda County kurallarına aykırı olarak üretime bugün yeniden başlıyor. Herkesle aynı çizgide olacağım. Tutuklanacak biri varsa, onun sadece ben olmasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.