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Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü

02.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:26

Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, kişisel Twitter hesabından attığı bir tweet ile şirketinin piyasa değerinin 14 milyar dolar azalmasına neden oldu.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, piyasa değerinde büyük bir kayıp yaşayarak tarihindeki en büyük düşüşlerden biriyle karşılaştı. BBC'nin haberine göre, Elon Musk'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı "Bence Tesla'nın hisse senedi fiyatı çok yüksek" paylaşımından sonra Tesla'nın piyasa değeri 14 milyar dolar azaldı. Wall Street Journal gazetesi de Musk'a bu tweet'in bir şaka olup olmadığı sorduğunu ve Musk'ın "Hayır" yanıtı verdiğini yazdı.

MUSK SERVETİNDEN 3 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

2020'ye iyi bir giriş yapan ve değerini arttıran Tesla'nın, Musk'ın tek bir tweet'i ile 14 milyar dolar değer kaybetmesi şaşkınlık yarattı. Üstelik bu düşüş Musk'ın kişisel servetini de etkiledi ve Musk sahip olduğu Tesla hisseleri dolayısıyla servetinde 3 milyar dolarlık kayıp yaşadı.

SEC'İN TAVRI MERAK EDİLİYOR

Musk'ın tweet'i nedeniyle Tesla'nın değer kaybetmesi sonrasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) bu konudaki tavrının ne olacağı merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere 2018 yılında Musk, Tesla'nın New York Borsası'ndan çekileceğini iddia eden bir tweet atmış ve sonrasında SEC tarafından 20 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Hatta o dönem SEC tarafından alınan karar gereği, Musk Tesla'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Kaynak: Tamindir

Ekonomi Manşet

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