Elmalı'da ASFİM yüzme kurslarına yoğun ilgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASFİM Yaz Spor Okulları kapsamında Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi kapalı yüzme havuzunda başlatılan kurslarda yoğun ilgi yaşanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASFİM Yaz Spor Okulları kapsamında Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi kapalı yüzme havuzunda başlatılan kurslarda yoğun ilgi yaşanıyor.

Büyükşehir belediyesi yediden yetmişe Antalyalıları spor ile buluşturmaya devam ediyor. Uzun süre devam eden pandemi süreci ile sosyal hayat ve spordan uzak kalan Elmalılı vatandaşlar Elmalı Kültür Merkezindeki yüzme havuzu ve fitness salonunda hem spor yapıyor hem de sosyal hayata katılıyor.

Uzun süren pandemi kısıtlamalarının ardından kapılarını yeniden açan yüzme havuzu Elmalılılara hizmet vermeye başladı.

"140 çocuk yüzüyor"

ASFİM'e kayıt yaptıran vatandaşların yanı sıra 7 yaş üzeri çocukların faydalanabildiği yüzme kursları yoğun ilgi görüyor. Yüzme bilmeyen 140 çocuğun 20 kişilik gruplar halinde başladığı hafta içi kurslarında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri erkek çocukları, salı ve perşembe günleri ise kız çocuklarına yüzme dersi veriliyor.

Yaş gruplarına göre kurs saatleri belirlenen çocuklar profesyonel eğitmenlerin birebir özel ilgisiyle eğlenerek yüzme öğrenirken sıcak havalarda serinlemenin keyfini çıkarıyor. Hijyen standartlarına titizlikle uyulan kurslarda günlük olarak havuz suyunun ölçümleri yapılıyor. Pandemi koşullarına uygun önlemler alınan yüzme havuzunda vatandaşlar da akşam saatleri ile hafta sonları kadın ve erkek grupları olarak yüzme keyfine devam ediyor.

Elmalı ASFİM kurslarına, online kayıt sistemi ile www.abbsporhizmetleri.com web adresinden veya kurs merkezinden başvurmak mümkün. Yaz yüzme kurslarında yaşanan yoğunluk nedeniyle başvuru sırasına göre ana liste ve yedek liste oluşturuluyor. Kurslara katılmayan kursiyerlerin yerine yedek listelerde olan kursiyerler davet ediliyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı