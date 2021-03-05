Elite Dangerous: Odyssey PC alfa testi 29 Mart'ta başlıyor
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Elite Dangerous: Odyssey PC alfa testi 29 Mart'ta başlıyor

05.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:42
Elite Dangerous: Odyssey PC alfa testi 29 Mart'ta başlıyor

Geliştirici Frontier Developments, Elite Dangerous'ın yeni sürümü Odssey'in alfa testinin 20 Mart tarihinde PC'de başlayacağını duyurdu.

Elite Dangerous 2014 yılında ilk piyasaya sürülmesinin ardından yüksek kullanıcı kitlesine ulaşmayı başarmıştı. Oyunun yeni sürümü Odssey'in 29 Mart'ta PC kullanıcıları için başlayacağı duyuruldu.

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Alfa testine giriş yapmak isteyen oyuncular Deluxe Alpha Expansion sürümünün ön siparişini vererek oyunu kullanabilecek. Oyun Steam üzerinde 82.00 TL'den satışa sunuluyor. Standart sürümünden 21,00 TL daha fazla olan Odssey içinde alfa erişiminin yanı sıra oyun müziklerini içeriyor.

Elite Dangerous: Odyssey PC alfa testi 29 Mart'ta başlıyor

Yeni gelecek sürüm Odyssey ile birlikte oyuncular ilk defa uzay gemisinden çıkarak gezegenleri yaya olarak keşfedebilecek. Elite Dangerous: Odyssey'in ilkbaharın sonlarında PC (Steam) için ve sohbaharda konsollar için çıkış yapması planlanıyor.

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