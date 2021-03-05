Elite Dangerous: Odyssey PC alfa testi 29 Mart'ta başlıyor

Elite Dangerous 2014 yılında ilk piyasaya sürülmesinin ardından yüksek kullanıcı kitlesine ulaşmayı başarmıştı. Oyunun yeni sürümü Odssey'in 29 Mart'ta PC kullanıcıları için başlayacağı duyuruldu.

ELITE DANGEROUS: ODYSSEY PC FİYATI AÇIKLANDI

Alfa testine giriş yapmak isteyen oyuncular Deluxe Alpha Expansion sürümünün ön siparişini vererek oyunu kullanabilecek. Oyun Steam üzerinde 82.00 TL'den satışa sunuluyor. Standart sürümünden 21,00 TL daha fazla olan Odssey içinde alfa erişiminin yanı sıra oyun müziklerini içeriyor.

Yeni gelecek sürüm Odyssey ile birlikte oyuncular ilk defa uzay gemisinden çıkarak gezegenleri yaya olarak keşfedebilecek. Elite Dangerous: Odyssey'in ilkbaharın sonlarında PC (Steam) için ve sohbaharda konsollar için çıkış yapması planlanıyor.