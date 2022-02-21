Elit U17 Ligi 14. hafta - Haberler
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Elit U17 Ligi 14. hafta

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elit U17 Ligi 14. hafta

Elit U17 Ligi 6. Grupta yer alan Kayserispor, ligin 14. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Elit U17 Ligi 6. Grupta yer alan Kayserispor, ligin 14. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hakan Çam xx, Mehmet Samet Arpacıktaş xx, Selahattin Ak xx

Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk xx, Muhammed Aybar xx, Mehmet Sarı x (Dk.46 Erdem Aziz Palalı xx), Mustafa Erdoğan xx, Burak Efe Arslan xx, Barış Barut xx, Arda Kaya xx, (Dk.63 Şerafettin Polat x), Kürşat Türkeş Küçük xx, Arda Kılıç xx (Dk.86 Serkan Gümüş x), Hüseyin Aydın xx, Furkan Aslan xx (Dk.90 Ahmet Mukan x)

Yeni Malatyaspor U17: Cemil Semih Uğur xx, Furkan Söyler xx, Muhammet Emir Ulusoy xx, Talha Garip xx, Emirhan Yılmazer xx, Ömer Topal xx (Dk.53 Kürşat Yılmaz Selamoğlu x), Talha Buluş xx, Enes Nas xx (Dk.87 Ramazan Doğan xx), Muhammed Ali Acıerik xx, Oğuzhan Gülmüş xx (Dk.80 İhsan Emin Alpay x), Gökberk Durmaz xx

Goller: Furkan Aslan Dk.23 (Kayserispor U17), Ramazan Doğan Dk.90+5 (Yeni Malatyaspor U17)

Kırmızı Kart: Hüseyin Aydın Dk.83 (Kayserispor U17) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Yeni Malatyaspor, Mehmet Samet, Kayserispor, Erkilet, Spor, Haberler

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