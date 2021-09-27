Elit Grup'tan İTSO'ya özel protokol

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), İnegöl Elit Grup Özel Eğitim Kurumları ile imzaladığı eğitim protokolü kapsamında okula yeni kayıt esnasında üyelerine önemli avantajlar sağladı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) üyelerine avantaj sağlamaya yönelik gerçekleştirdiği indirim protokollerine bir yenisini daha ekledi. İnegöl Elit Grup Özel Eğitim Kurumları arasında imzalanan protokol kapsamında İTSO üyelerinin, İnegöl Elit Grup Özel Eğitim Kurumlarına yapacakları yeni kayıtlarda çeşitli indirimler ve kampanyalar sağlanacak.

Protokol töreninde bir konuşma yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Üyelerimizin ve ailelerinin avantajlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Gün geçtikçe eğitim kalitesini arttıran şehrimizde çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmelerine fayda sağlayabilmek için bu gibi eğitim protokollerimizi önemsiyoruz. İnegöl Elit Grup Özel Eğitim Kurumları ile yaptığımız eğitim protokolümüzde üyelerimizin çocuklarının İnegöl Elit Grup Özel Eğitim Kurumlarınayapacakları kayıtlarında yüzde 10 indirim imkanı ve çeşitli kampanyalar sağlanacaktır. İmzalanan protokolün odamıza, üyelerimize ve kurumumuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından protokol imzalandı. - BURSA

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