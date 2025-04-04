Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam

Elektriğe zam! Gece yarısından itibaren geçerli olacak
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım

CHP Kurultayı'nda Özgür Özel'e sürpriz rakip!
ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, gözaltında 3 kez astım krizi geçirmiş

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk için skandal uygulama
Nisan ayında yeni bir kar yağışı kapıda

Nisan ayında yeni bir kar yağışı kapıda

Elektrikte zam mı geldi?

Elektrikte zam mı geldi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elektrik fiyatlarında 5 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına zam yapıldı. Peki, elektrikte zam mı geldi?

Elektrikte konut abonelerine yüzde 25, kamu ve özel hizmetlere yüzde 15, sanayiye yüzde 10 ve tarımsal faaliyetlere yüzde 12,4 oranında zam yapıldı. Yeni tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

KONUT ABONELERİNE YÜZDE 25 ZAM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) açıklamasına göre, elektrik fiyatları mesken (konut) abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında zamlandı.

GEREKÇE: MALİYETLERDE YAŞANAN ARTIŞ

Zam kararına gerekçe olarak elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış gösterildi.

DOĞALGAZDA 2 TÜKETİCİ GRUBUNA ZAM

Açıklamada ayrıca, doğalgaz satış fiyatlarına da sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24,2 oranında zam yapıldığı belirtildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.