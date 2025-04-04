Elektrikte zam mı geldi?

Elektrikte konut abonelerine yüzde 25, kamu ve özel hizmetlere yüzde 15, sanayiye yüzde 10 ve tarımsal faaliyetlere yüzde 12,4 oranında zam yapıldı. Yeni tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

KONUT ABONELERİNE YÜZDE 25 ZAM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) açıklamasına göre, elektrik fiyatları mesken (konut) abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında zamlandı.

GEREKÇE: MALİYETLERDE YAŞANAN ARTIŞ

Zam kararına gerekçe olarak elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış gösterildi.

DOĞALGAZDA 2 TÜKETİCİ GRUBUNA ZAM

Açıklamada ayrıca, doğalgaz satış fiyatlarına da sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24,2 oranında zam yapıldığı belirtildi.