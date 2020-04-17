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Delphi, Araç, Ekonomi

Elektrikli araçlarda verim artarken maliyetler düşüyor

Araç emisyonlarını azaltmaya yönelik düzenlemelerin daha da katılaşmasıyla hız kazanan elektrikli araçlara geçiş süreci, Delphi Technologies'in güç elektroniği alanındaki çalışmalarını da hızlandırdı.

17.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:46
Elektrikli araçlarda verim artarken maliyetler düşüyor

Araç emisyonlarını azaltmaya yönelik düzenlemelerin daha da katılaşmasıyla hız kazanan elektrikli araçlara geçiş süreci, Delphi Technologies'in güç elektroniği alanındaki çalışmalarını da hızlandırdı. Bu süreçle birlikte ihtiyaç duyulan güç ve elektronik sistemlere odaklanan şirket, normalde bir elektrikli araçta ayrı ayrı yapılanan elektromotor, lityum-iyon batarya ve güç dağılımını yöneten kontrol sistemlerini bir araya getirdiği 'hepsi bir arada' ünitesiyle büyük avantajlar getiriyor.

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik çözümler geliştiren Delphi Technologies, elektrikli araçlarda ihtiyaç duyulan güç ve elektronik sistemlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Birçok üreticinin elektrikli modellerinin sayısını artırdığı günümüzde şirket, güç ve aktarma sistemlerindeki 35 yıllık uzmanlığı ile daha verimli ve uygun maliyetli elektrikli araçların üretilmesi adına çözümler geliştiriyor. 2030 yılında küresel olarak satılan yeni araçların yarısının elektrik destekli veya tamamen elektrikli olacağı konusundaki öngörüleri iyi değerlendiren şirket, henüz yeni bir endüstri kolu olan güç elektroniğinde ortaya koyduğu 'hepsi bir arada' ünitesiyle adından söz ettirdi.

"Karmaşık yapı 'hepsi bir arada' ile kolaylaşıyor"

Yapılan şirket açıklamasına göre, araçlarda kullanılan elektronik donanımların maliyetleri yıllar içerisinde artış gösteriyor. Örneğin 1977 yılında ortalama bir otomobil 110 Dolar değerinde elektronik donanımlar içerirken, günümüzde bu miktar 2.000 Dolar seviyesine yaklaşmış durumda. Bu donanımlar arasında olan ve batarya grubundan gelen doğru akımı (DC) alternatif akıma (AC) dönüştürerek aracı harekete geçiren karmaşık yapıdaki invertörlerde ise sayıları binleri bulan elektrik bileşenine sahip elektrikli devre kartları yer alıyor. Yüksek maliyetli ve başarısızlığa eğilimli bir donanım olarak öne çıkan bu dönüştürücülerin, motora yakın konumlandırılması yüksek sıcaklık, nem, tuz, titreşim ve her türlü sıvı gibi zorlu ortamlara dayanıklı olmasını gerektiriyor. Delphi Technologies, ise tüm bu maliyetli ve komplike yapıdaki elektronik donanımlara karşı daha az kablo, daha küçük bir üniteyle çözüm üretiyor. Normalde bir elektrikli araçta ayrı ayrı yapılanan elektromotor, li-ion batarya ve güç dağılımını yöneten kontrol sistemlerini bir araya topladığı "hepsi bir arada" ünitesi, araç üreticilerine hem tasarımda ergonomi hem de maliyet avantajı sağlıyor. Birden fazla güç elektroniği fonksiyonunun "tek bir ünitede" bir araya gelmesiyle de otomobil üreticileri, elektrikli araçlarda 1.000 dolara kadar tasarruf edebiliyor. Tercihen motor bölmesine entegre edilen elektronik donanımlar sayesinde üreticiler, mevcut araç tasarımlarını koruyarak ek ağırlık ve maliyet yükü olmadan elektrikliye geçiş sürecini tamamlayabiliyor.

Müşteri beklentilerini karşılayacak bir çözüm geliştirdiklerini belirten Delphi Technologies Teknolojiden Sorumlu Başkan Mary Gustanski ise; "Müşterilerimizin aynı alanda birden fazla güç elektroniği fonksiyonunu bir araya getirme gereksinimini karşılamak ve otomotivde kullanımını sağlamak için yenilikçi ve uygun maliyetli bir yol bulmamız gerekiyordu. Hepsi bir arada çözümümüz, hibrit de dahil olmak üzere her türlü elektrikli aracı daha ulaşılabilir hale getirme potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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