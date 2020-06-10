HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, umumi hayatı etkileyen afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatının ertelenmesine ilişkin esasları belirledi. Buna göre, afetler nedeniyle ertelenen faturaların anapara haricindeki bedellerini Bakanlık karşılayacak.

10.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:06

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk ve Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, afetler nedeniyle en fazla 1 yıla kadar ertelenmesine karar verilen elektrik ve doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatına yönelik, söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyeti gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Bakanlık bütçesinden karşılanacak.

ANALİZLERİ BAKANLIK HAZIRLAYACAK

Ertelemeye yönelik kapsam, süre ve ertelemeden dolayı şirketlerin katlanacağı finansman maliyetine ilişkin analizler Bakanlık tarafından hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşüne sunulacak. Bu çerçevede, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Bakanlık tarafından bildirilen finansman maliyetine yönelik uygulama esaslarını şirketlere tebliğ edecek.

GECİKME ZAMMI TUTARINI GEÇEMEYECEK

Şirketler, tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatının ertelenmesi dolayısıyla önceki ay içerisinde katlandıkları finansman maliyetini, takip eden ayın ilk 5 iş günü içerisinde EPDK'ye iletecek. Finansman maliyetleri, ilgili döneme ait gecikme zammı tutarını geçemeyecek.

5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE HESAPLARA AKTARILACAK

İlgili aya ait finansman maliyetleri, şirketin başvurusundan itibaren 7 iş günü içerisinde EPDK tarafından hesaplanarak ilgili şirketin banka hesap bilgileriyle birlikte Bakanlığa gönderilecek. Bakanlık, finansman maliyeti tutarlarını EPDK tarafından yapılan bildirimi müteakip 5 iş gününde ilgili şirketlerin hesabına aktaracak.

Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak Ekonomi
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi Ekonomi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı Ekonomi
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı Ekonomi
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Borsa, günün ilk yarısında geriledi Ekonomi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun Ekonomi
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375,5 liradan işlem görüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Hadise Gülben Ergen Yasmin Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Nihat Özdemir Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 11:06:56. #1.15#
title