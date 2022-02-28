Elektrik KDV oranı ne kadar? Son gelen yüksek fiyatlı elektrik faturalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarında düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrikte kdv indirimi açıklaması bugün geldi. Peki, Elektrik KDV oranı 2022: Elektrik KDV oranı kaç, ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

ELEKTRİK KDV ORANI 2022

Elektrik KDV oranı %18'di. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün aldıkları kararla elektriğin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü ve Meskenlerdeki düşük tarife sınırının da aylık 210 kilovattan 240 kilovat saate yükseltildiğini açıkladı.

ELEKTRİK KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Son dönemde şikayetlerin bir hayli arttığı elektrik faturaları hakkında da konuşan yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faturaları düşürecek yeni düzenlemenin 1 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe gireceğini söyledi.

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