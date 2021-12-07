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Elektrik faturalarında yeni dönem! Kademeli tarife uygulaması vatandaşların cebini rahatlatacak

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşları sevindiren bir açıklama yaptı. Vatandaşlara yeni yıl müjdesi veren Bakan Dönmez, "1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

TBMM'de bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuşmasında elektrik ve doğalgaz faturaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT PAYI VE ENERJİ FONU

TRT payı ve Enerji Fonu'na değinen Bakan Dönmez, "2021-2026 yatırım döneminde 367 yerleşim yerine daha doğal gaz ulaştırılacak. Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonu'nu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız." diye konuştu.

KADEMELİ TARİFE DÖNEMİ

Yeni yıl müjdesi veren Bakan Dönmez, "Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Servet Uzun
Servet Uzun
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