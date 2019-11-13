Elbistan Şeker Fabrikası parsellerinin imar planı revizyonuna itirazlara ret

13.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:14

Elbistan Şeker Fabrikası alanında konut, ticaret, ibadet, eğitim ve sağlık alanlarının kullanımına ilişkin hazırlanan nazım ve imar planlarının revizyonuna yönelik itirazların reddedilmesine karar verildi.

Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazlara dair Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişiklikleriyle ilgili Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sümer Holding AŞ ile birleştirilen TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı İzmir'in Menemen İlçesi Ahıhıdır Mahallesi'ndeki 427 ada, 27 parsele ilişkin ticaret alanı, park ve yol kullanım kararları getirilmesine yönelik uygulama imar planı onaylandı.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Kahramanmaraş'taki Elbistan Şeker Fabrikası alanı parsellerine ilişkin "gelişme konut, ticaret, toplu iş yeri, cami, anaokulu, ilkokul, lise, sağlık tesisleri, küçük sanayi sitesi, sanayi, dere (kanal), teknik altyapı alanları, park, otopark ve yol" kullanım kararları getirilmesine ilişkin nazım ve uygulama imar planlarının revizyonuna askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesi kararlaştırıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına kayıtlı Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'ndeki taşınmaza yönelik ticaret, turizm, konut, park, trafo ve yol kullanımı kararına ilişkin nazım imar ve uygulama planları değişiklikleri onaylandı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi'ndeki 182 ada 24 parsel taşınmazda tali merkez kullanım kararı getirilmesine dair çevre düzeni plan ile ticaret alanı, park ve yol kullanımına yönelik imar değişiklikleri ve İzmir-Çiğli'deki taşınmaza ilişkin nazım imar planı değişikliğine yönelik itirazlar reddedildi.

Balıkesir Ayvalık'taki bazı taşınmazlar üzerinde ticaret alanı, park ve yol kullanım kararı getirilmesine dair çevre düzeni, imar ve uygulama planlarına ilişkin değişikliklere onay verildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki 12 parsele ilişkin gelişme konut, anaokulu, park, otopark ve yol kullanım kararları getirilmesine yönelik plan değişikliklerinin onaylanması kararlaştırıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Elazığ Akpınar Mahallesi'ndeki 9 bin 261 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesine karar verildi.

Kaynak: AA