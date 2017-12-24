Elaziz Belediyespor'da 2 Ayrılık

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Elaziz Belediyespor, 2 isimle yollarını ayırdı.



Elaziz Belediyespor, TFF 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarı öncesi 2 isimle daha yollarını ayırdı. Ligin ilk yarısında Adnan Kızılgöz, Onur Anıl ve Emrah Yollu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini fesheden Kırmızı - Lacivertli kulüp, forma şansı bulamayan oyuncular Hasan Yılmaz ve Uğur Kaya ile de yollarını ayırdı. Elaziz Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol Takımımız, Hasan Yılmaz ve Uğur Kaya ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Her iki futbolcuya da takımımıza verdikleri emeklerden ötürü teşekkür ediyor, futbol hayatlarında başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ