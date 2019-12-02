Elazığspor'un beklediği Alpaslan Öztürk dosyası sonuçlandı

02.12.2019 22:39 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:44

FIFA nezdinden devam eden Alpaslan Öztürk dosyasından Elazığspor'u korkutan karar çıkmadı.



Elazığspor'un TFF 1. Lig kadrosunda yer alan futbolcu Alpaslan Öztürk ile eski kulübü Standart Liege arasında FIFA'da görülen ve Elazığspor'un da Alpaslan Öztürk ile birlikte davalı olduğu uyuşmazlıkta karar açıklandı.



Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, FIFA tarafından kulübe gönderilen yazıda söz konusu futbolcuya maddi tazminat cezası verildiği ancak kulübün müteselsilen sorumlu olduğunu söyledi.



"Kulübümüz için büyük önem taşımaktaydı"



FIFA tarafından şu an için kulübe transfer yasağı ve benzeri cezai yaptırımların uygulanmadığını belirten Başkan Öztürk, "Önceki sezonlarda takımımızda forma giyen Alpaslan Öztürk'ün bilindiği üzere uzun süreden beri FIFA'da görülen ve kulübümüzünde ceza alması muhtemel olduğu davanın sonucu kulübümüze ulaşmıştır. FIFA, kulübümüze göndermiş olduğu dava sonucu yazısında futbolcu Alpaslan Öztürk'e eski kulübü Standart Liege'ye ödemekle yükümlü olduğu maddi tazminat cezası verildiğini ancak kulübümüzün de müteselsilen sorumlu olduğunu tarafımıza iletmiştir. Daha öncede belirttiğim gibi bu davanın sonucu kulübümüz için büyük önem taşımaktaydı. Verdiğimiz mücadeleler sonucunda şuan için FIFA tarafından kulübümüze transfer yasağı, birinci dereceden sorumlu olabileceğimiz maddi tazminat ve benzeri cezai yaptırımların uygulanmadığını değerli kamuoyuyla paylaşmak isterim" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA