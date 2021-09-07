Elazığspor, PFDK'ya sevk edildi
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Elazığspor, PFDK'ya sevk edildi

Elazığspor, PFDK'ya sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığspor, Bergama Belediyespor maçındaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat eylemlerinden ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Elazığspor, Bergama Belediyespor maçındaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat eylemlerinden ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF 3. Lig 1. Grup 1. haftasında Elazığ'da oynanan ve deplasman takımının 2-1'lik galibiyetiyle sona eren Elazığspor - Bergama Belediyespor maçında çıkan olaylardan ötürü Elazığspor PFDK'ya sevk edildi. Hukuk Müşavirliğince Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporunda, "Elazığspor Kulübü'nün 5 Eylül 2021 tarihinde oynanan Elazığspor -Bergama Belediyespor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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