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Elazığspor, Ordu'ya gitti

Elazığspor, Ordu'ya gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3. Lig 1. Grup'un 17. haftasında Fatsa Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor, kara yoluyla Ordu'ya gitti.

ORDU (İHA) - TFF 3. Lig 1. Grup'un 17. haftasında Fatsa Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor, kara yoluyla Ordu'ya gitti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Fatsa Belediyespor maçı için sabah saatlerinde kara yoluyla Fatsa'ya gitti. Fatsa'da konaklayacak olan bordo-beyazlılar, cumartesi günü yapacağı ter idmanının ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Kafilede sakat olan Yusuf Ensar Poyrazlı ve kaleci Okan Aytekin ile kart cezalısı İzzet Topatar dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Teknik Direktör Cafer Aydın'ın belirlediği kadroda şu isimler yer alıyor: "Yiğitcan Erdoğan, Salih Polatdemir, İbrahim Akdaş, Ali Can, Abdullah İçen, Fırat Ergün, Ertuğrul Güç, Cihan Canpolat, Cihan Aslan, Muhammed Umut Akbulut, Selim Enes Özeren, Ahmet Ormanoğlu, Gökhan Ekmen, Eray Berk Yıldız, Muhammed Düzgüner, Görkem Yağcı, Hasan Ekici ve Ahmet Ertuğrul Öztürk." - ELAZIĞ

Elazığspor, Ordu'ya gitti

Elazığspor, Ordu'ya gitti

Elazığspor, Ordu'ya gitti

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