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Elazığ Karakoçan FK, Kızılcabölükspor hazırlıklarına başladı

Elazığ Karakoçan FK, Kızılcabölükspor hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

HD Elazığ Karakoçan FK'da futbolculara verilen 1 günlük izin sona erdi.

ELAZIĞ (İHA) - HD Elazığ Karakoçan FK'da futbolculara verilen 1 günlük izin sona erdi. Mavi-beyazlılar Kızılcabölükspor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig 2 Grupta mücadele eden Elazığ Karakoçan FK'da, Hacettepe maçı sonrası futbolculara verilen 1 günlük izin sona erdi. Ligin 21. haftasında deplasmanda Kızılcabölükspor'la karşılaşacak mavi-beyazlı takımda bu maçın hazırlıkları tek antrenmanla başladı. Saat 13.30'da Elazığ Belediyespor tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda rejenerasyon çalışıldı. Teknik direktör Metin Akpunar ve yardımcıları yönetiminde yapılan çalışmaya tüm futbolcular katıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Kızılcabölükspor, Karakoçan, Elazığ, Spor, Haber

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