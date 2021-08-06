Elazığ İl Özel İdarespor, futbolcu seçmeleri yapacak
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Elazığ İl Özel İdarespor, futbolcu seçmeleri yapacak

Elazığ İl Özel İdarespor, futbolcu seçmeleri yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ futbolunun altyapı lokomotifi İl Özel İdarespor, yeni futbolcuları ülke futboluna kazandırmak için futbolcu seçmeleri yapacak.

Elazığ futbolunun altyapı lokomotifi İl Özel İdarespor, yeni futbolcuları ülke futboluna kazandırmak için futbolcu seçmeleri yapacak.

Elazığ'da altyapıdan yetiştirdiği yetenekli futbolcularla adından övgüyle bahsettiren İl Özel İdarespor, geleceğin yıldızlarını keşfetmek amacıyla futbolcu seçmeleri gerçekleştirecek. 2004-2009 yaş aralığındaki gençlerin katılabileceği futbolcu seçmeleri 7-8 Ağustos tarihlerinde saat 17.00'de İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde antrenör İcabi Ayyıldız refakatinde gerçekleştirilecek. Seçmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Ayyıldız, "9 yıl önce başlattığımız Gençlik Geliştirme Projemizde 9 futbolcumuzu profesyonel yaptık. Sayısız amatör sporcu yetiştirdik. Bu büyük başarıyı amatör bir takım olarak gerçekleştiren İl Özel İdarespor futbol takımı Elazığ gençliğine yatırımlarını devam ettirecek" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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