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Elazığ İl Özel İdarespor'dan Kahta 02 Spor'a

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Elazığ İl Özel İdarespor'dan Kahta 02 Spor'a

Amatör olarak Elazığ futboluna hizmet eden Elazığ İl Özel İdarespor, profesyonel futbola 9. futbolcusunu kazandırdı.

Amatör olarak Elazığ futboluna hizmet eden Elazığ İl Özel İdarespor, profesyonel futbola 9. futbolcusunu kazandırdı.

Sadece amatör futbolda faaliyetlerini sürdüren Elazığ İl Özel İdarespor Kulübünün U19 takımında forma giyen stoper Mehmet Tevfik Özelçi, TFF 3. Lig ekiplerinden Kahta 02 Spor'la profesyonel sözleşme imzaladı. Elazığ İl Özel İdarespor, Mehmet Tevfik'in Adıyaman ekibine imza atmasıyla birlikte Türk futboluna 9. profesyonel futbolcusunu kazandırdı. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncularından Mehmet Tevfik Özelçi 3. Lig takımlarından Kahta 02 Spor Kulübüne transfer olmuştur. Geçtiğimiz sezonda U19 ve amatör takımımızda şampiyonluk yaşayan sporcumuza bundan sonraki profesyonel futbol yaşantısında başarılar dileriz" denildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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