Elazığ İl Özel İdare hocasını buldu

ELAZIĞ (İHA) - Başantrenör Hakan Acer ile yollarını ayırdıktan sonra hoca arayışına giren Elazığ İl Özel İdare, son olarak BB. Adana Basketbol'u çalıştıran Mehmet Özkan ile sözleşme imzaladı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını 12 mağlubiyet, 1 galibiyetle son sırada tamamlayan Elazığ İl Özel İdare'de Başantrenör Hakan Acer'le yolların ayrılması sonucu yeni antrenör belli oldu. Acer'in takımdan ayrılması sonrası vakit kaybetmeden hoca arayışlarına başlayan yönetim, son olarak Büyükşehir Belediye Adana Basketbol'u çalıştıran Mehmet Özkan'da karar kıldı. Adana doğumlu olan ve Adana basketbolu için önemli çalışmaları olan Özkan, BB. Adana Basketbol'un başında süper lig ve Avrupa ligi deneyimine sahip. Elazığ'a gelen yönetimle son görüşmeleri yapan genç çalıştırıcı, takımın haftasonu oynayacağı Hatayspor maçında takımın başında olacak. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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