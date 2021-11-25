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Elazığ İl Özel İdare'den Vali Toraman'a ziyaret

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Elazığ İl Özel İdare'den Vali Toraman'a ziyaret

Elazığ İl Özel İdarespor, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman'ı makamında ziyaret ederek Fenerbahçe maçına davet etti.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Özel İdarespor, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman'ı makamında ziyaret ederek Fenerbahçe maçına davet etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdarespor, Elazığ valisi Dr. Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş'in yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyeleri Vedat Demirbağ, Ahmet Ballıca, Orçun Coşkun, Ferhat Ataş, Başantrenör Hakan Acer, İdari Menajer Kaan Taşdöğen ve sporcular yer aldı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Dr. Ömer Toraman, haftasonu Elazığ'da oynanacak olan Fenerbahçe maçına davet edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elazığ Valisi Toraman, teşekkür ederek takıma başarı dileklerinde bulundu. - ELAZIĞ

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