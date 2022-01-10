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Elazığ İl Özel İdare'de Acer dönemi bitti

Elazığ İl Özel İdare'de Acer dönemi bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ İl Özel İdare basketbol takımında başantrenör Hakan Acer'le yollar ayrıldı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Özel İdare basketbol takımında başantrenör Hakan Acer'le yollar ayrıldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını 12 mağlubiyet, 1 galibiyetle son sırada tamamlayan Elazığ İl Özel İdare'de başantrenör Hakan Acer'le yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı. Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başantrenör Hakan Acer ile yaptığı görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırma kararı almıştır. Kararın hem kulübümüz hem de Hakan Acer için hayırlı olmasını diliyor, hocamıza teşekkür ederek kariyerinin geri kalan kısmında başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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