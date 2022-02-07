Elazığ GSK erkeklerde kazandı, kadınlarda kaybetti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ GSK erkeklerde kazandı, kadınlarda kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Elazığ GSK erkeklerde kazandı, kadınlarda kaybetti

Türkiye 2. Ligi'nde mücadele eden Elazığ Gençlikspor Kadın Hentbol Takımı hafta sonu maçını kaybederken, erkek takımı parkeden farklı galip ayrıldı.

MALATYA (İHA) - Türkiye 2. Ligi'nde mücadele eden Elazığ Gençlikspor Kadın Hentbol Takımı hafta sonu maçını kaybederken, erkek takımı parkeden farklı galip ayrıldı.

Türkiye Hentbol 2. Ligi'nde mücadele eden Elazığ Gençlikspor hem kadınlarda hem de erkeklerde hafta sonu parkeye çıktı. Erkek Hentbol takımı, Cizre Yıldızlar SK karşılaşmasından 41-17'lik skorla galibiyete ulaşırken, Elazığ Gençlikspor Kadın Takımı deplasmanda Malatya Necati Bey Ortaokulu Spor Kulübü'ne 29-25 yenildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Lig mücadelesini sürdüren takımlarımızı tebrik ediyorum. İki takımımız da dışarıda oynadıkları maçta iyi mücadele ettiler. Takımlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gayretlerinde ötürü sporcularımızı kutluyor, kulüp hocalarımız ve yönetimimize başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ GSK erkeklerde kazandı, kadınlarda kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Spor

Malatya, Hentbol, Türkiye, Elazığ, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title