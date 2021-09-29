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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Eren, sporcularla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Eren, sporcularla bir araya geldi

Elazığ Gençlik ve Spor Müdürü Abdulsamet Eren, birçok branştan sporcu ve antrenörlerle bir araya geldi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Gençlik ve Spor Müdürü Abdulsamet Eren, birçok branştan sporcu ve antrenörlerle bir araya geldi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özellikle son iki yıldır içinde bulunduğumuz tesisleşme ile birlikte birçok spor branşında başarılı ve güzel sonuçlar almaya devam ediyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren 2021-2022 spor sezonu öncesinde hentbol, Voleybol, bocce, yüzme, güreş, boks, kick boks, karate, taekwondo, judo, jimnsatik, okçuluk, satranç, badminton, eskrim, su topu, gibi farklı bir çok branştan antrenör ve sporcularla antrenmanlarda bir araya geldi.

Sporcu ve antrenörler ile antrenmanlarda görüşen Eren, "2021-2022 spor sezonu öncesinde birçok farklı branştan sporcularımız ve antrenörlerimizle bir araya gelerek onların her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirttik. İnşallah sporcularımız yeni sezonda da mevcut başarılarının üzerine ekleyerek daha yeni birçok başarılara imza atacaklar. Ben yeni sezon öncesinde tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Eren, sporcularla bir araya geldi

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