Elazığ'da referanduma giden o köy, 40'ıncı mahalle oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da referanduma giden o köy, 40'ıncı mahalle oldu

Elazığ'da referanduma giden o köy, 40'ıncı mahalle oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Elazığ'da mahalle olmak için daha önce referanduma giden ve büyük bir çoğunlukla evet oyu çıkan Yemişlik Köyü, belediye meclisinde alınan kararla resmi olarak 40'ıncı mahalle oldu.

Elazığ'da mahalle olmak için daha önce referanduma giden ve büyük bir çoğunlukla evet oyu çıkan Yemişlik Köyü, belediye meclisinde alınan kararla resmi olarak 40'ıncı mahalle oldu.

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta olan Yemişlik köyü hizmetlerden eksik kalmamak için Mayıs ayında referanduma gitti. 790 seçmenin bulunduğu köyde oy kullananlardan 251'i evet, 6'sı ise hayır dedi. Daha sonra prosedürlerin yapılması ile 3 bin 500 nüfuslu köy, Elazığ Belediye Meclisi Haziran ayı toplantıları kapsamında meclisin gündem maddelerinden biri oldu. Deprem konutlarının çoğunun yapıldığı Yemişlik Köyü muhtarlığının mahalle olma talebi oy çokluğu ile kabul edilmesiyle Yemişlik şehrin 40'ıncı mahalle oldu.

Köy Muhtarı Vahap Aslan ise bundan sonraki süreçte hizmetlerin ayaklarına kadar geleceği için mutlu olduklarını kaydetti. - ELAZIĞ

Elazığ'da referanduma giden o köy, 40'ıncı mahalle oldu
Elazığ'da referanduma giden o köy, 40'ıncı mahalle oldu
Elazığ'da referanduma giden o köy, 40'ıncı mahalle oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Cristiano Merih Demiral Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da referanduma giden o köy, 40'ıncı mahalle oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 21:21:03. #1.14#

title