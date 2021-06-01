Elazığ'da referanduma giden o köy, 40'ıncı mahalle oldu

Elazığ'da mahalle olmak için daha önce referanduma giden ve büyük bir çoğunlukla evet oyu çıkan Yemişlik Köyü, belediye meclisinde alınan kararla resmi olarak 40'ıncı mahalle oldu.

Elazığ'da mahalle olmak için daha önce referanduma giden ve büyük bir çoğunlukla evet oyu çıkan Yemişlik Köyü, belediye meclisinde alınan kararla resmi olarak 40'ıncı mahalle oldu.

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta olan Yemişlik köyü hizmetlerden eksik kalmamak için Mayıs ayında referanduma gitti. 790 seçmenin bulunduğu köyde oy kullananlardan 251'i evet, 6'sı ise hayır dedi. Daha sonra prosedürlerin yapılması ile 3 bin 500 nüfuslu köy, Elazığ Belediye Meclisi Haziran ayı toplantıları kapsamında meclisin gündem maddelerinden biri oldu. Deprem konutlarının çoğunun yapıldığı Yemişlik Köyü muhtarlığının mahalle olma talebi oy çokluğu ile kabul edilmesiyle Yemişlik şehrin 40'ıncı mahalle oldu.

Köy Muhtarı Vahap Aslan ise bundan sonraki süreçte hizmetlerin ayaklarına kadar geleceği için mutlu olduklarını kaydetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı