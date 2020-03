Elazığ Belediyespor FK: 2-1 STAT: İsmet AtlıHAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin (xx), Çağlar Demirkıran (xx), Mehmet Şengül (xx) KOZANSPOR FK: Onur Bulut (xxx) - Onur Güney (xxx), Kadir Mert (xxx), Oğuzhan Malcı (xxx), Tahir (xxx), Sinan Turan (xxx) (Dk. 81 Selçuk x), Rıza Şen (x) (Dk. 46 Uğurcan xx), İsa Baltacı (xx) (Dk .

KOZANSPOR FK: Onur Bulut (xxx) - Onur Güney (xxx), Kadir Mert (xxx), Oğuzhan Malcı (xxx), Tahir (xxx), Sinan Turan (xxx) (Dk. 81 Selçuk x), Rıza Şen (x) (Dk. 46 Uğurcan xx), İsa Baltacı (xx) (Dk .58 Emre Can xx), Bekir Can Kara (xxx), Yaşar (xxx), Yusuf (xxx)ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK: Ogün(xx) - Emrah (xx), Can (xx), Burak Keskin (xx), Mazlum (xx) (Dk.79 Ömer x), Cenk (xx) (Dk. 79 Abdullah x), Ferhat (xx), Furkan (xx), Nihat (xx) (Dk.46 Oktay xx), Semih (xx), Burak (xx)GOLLER: Dk. 29 Yusuf, Dk. 73 Yaşar (Kozanspor FK) - Dk. 82 (P) Oktay (Elazığ Belediyespor FK)

SARI KARTLAR: Bekir Can Kara, Emre Can, Yaşar (Kozanspor FK) - Emrah, Mazlum, Abdullah Filiz (Elazığ Belediyespor FK)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kozanspor FK, evinde konuk ettiği Elazığ Belediyespor FK'yı 2-1 mağlup etti.

