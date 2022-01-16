Elazığ Belediyesi Voleybol, Yeni Mardin'i 3-0 mağlup etti

MARDİN (İHA) - Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup'un 9. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, deplasmanda karşılaştığı Yeni Mardin'i setlerde 3-0 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup'ta sezonun ikinci yarısı başladı. 9. hafta maçında Yeni Mardin Spor Kulübü ile Kızıltepe Özcan Yıldız AİHL Spor Salonu'nda karşı karşıya gelen Elazığ Belediyesi Voleybol, rakibini rahat bir oyunun sonunda 3-0 mağlup etti. Elazığ ekibine galibiyeti getiren setler, 25-2, 25-4 ve 25-2 şeklinde oluştu.

Puanını 20'ye yükselterek maç eksiğiyle zirve takibini devam ettiren Elazığ Belediyesi Voleybol, 10. haftada Lice Gençlik'i ağırlayacak. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri