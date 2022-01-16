Elazığ Belediyesi Voleybol, Yeni Mardin'i 3-0 mağlup etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ Belediyesi Voleybol, Yeni Mardin'i 3-0 mağlup etti

Elazığ Belediyesi Voleybol, Yeni Mardin'i 3-0 mağlup etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup'un 9. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, deplasmanda karşılaştığı Yeni Mardin'i setlerde 3-0 mağlup etti.

MARDİN (İHA) - Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup'un 9. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, deplasmanda karşılaştığı Yeni Mardin'i setlerde 3-0 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup'ta sezonun ikinci yarısı başladı. 9. hafta maçında Yeni Mardin Spor Kulübü ile Kızıltepe Özcan Yıldız AİHL Spor Salonu'nda karşı karşıya gelen Elazığ Belediyesi Voleybol, rakibini rahat bir oyunun sonunda 3-0 mağlup etti. Elazığ ekibine galibiyeti getiren setler, 25-2, 25-4 ve 25-2 şeklinde oluştu.

Puanını 20'ye yükselterek maç eksiğiyle zirve takibini devam ettiren Elazığ Belediyesi Voleybol, 10. haftada Lice Gençlik'i ağırlayacak. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup'un 9. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, deplasmanda karşılaştığı Yeni Mardin'i setlerde 3-0 mağlup etti.

title