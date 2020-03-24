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Avrupa, Elano, Spor

Elano'nun Santos'taki En İyi Anları

Profesyonel kariyerine ülkesinde Santos'la başlayan Elano, 2001-05 yılları arasında formasını giydiği kulüpte önemli bir çıkış yakaladı. Santos'ta gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Elano, 2005 yılında Shakhtar'a katılarak Avrupa transferini gerçekleştirmeden önce Santos'ta 77 maçta 15 gol kaydetti. Elano'nun Santos'taki en iyi anları ekranlarınıza geliyor...

24.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:00

Profesyonel kariyerine ülkesinde Santos'la başlayan Elano, 2001-05 yılları arasında formasını giydiği kulüpte önemli bir çıkış yakaladı. Santos'ta gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Elano, 2005 yılında Shakhtar'a katılarak Avrupa transferini gerçekleştirmeden önce Santos'ta 77 maçta 15 gol kaydetti. Elano'nun Santos'taki en iyi anları ekranlarınıza geliyor...

Elano'nun Santos'taki En İyi Anları
Kaynak: Dugout

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