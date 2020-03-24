Elano'nun Santos'taki En İyi Anları Profesyonel kariyerine ülkesinde Santos'la başlayan Elano, 2001-05 yılları arasında formasını giydiği kulüpte önemli bir çıkış yakaladı. Santos'ta gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Elano, 2005 yılında Shakhtar'a katılarak Avrupa transferini gerçekleştirmeden önce Santos'ta 77 maçta 15 gol kaydetti. Elano'nun Santos'taki en iyi anları ekranlarınıza geliyor...

Profesyonel kariyerine ülkesinde Santos'la başlayan Elano, 2001-05 yılları arasında formasını giydiği kulüpte önemli bir çıkış yakaladı. Santos'ta gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Elano, 2005 yılında Shakhtar'a katılarak Avrupa transferini gerçekleştirmeden önce Santos'ta 77 maçta 15 gol kaydetti. Elano'nun Santos'taki en iyi anları ekranlarınıza geliyor... Kaynak: Dugout