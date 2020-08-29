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El-Hilal, Gomis'in hat-trick yaptığı maçı kazandı ve şampiyonluğa ulaştı

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden El-Hilal ligin son haftasında El-Hazem ile karşı karşıya geldi. Bafetimbi Gomis'in hat-trick yaptığı maçta El-Hilal sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve şampiyon oldu. Gomis, sezon boyunca 29 gol kaydederek takımının en skorer ismi olmayı başardı.

29.08.2020 23:53 | Son Güncelleme: 30.08.2020 09:05

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde El-Hazem'i 4-1 yenen El-Hilal, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 28. haftasında El-Hazem'i konuk eden El-Hilal, eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in "hat-trick" yaptığı maçta 4-1 galip geldi. El-Hilal'in gollerini 8. dakikada Salem Al Dawsari, ikisi penaltıdan olmak üzere 40, 53 ve 56. dakikalarda Gomis kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 3. dakikada Abdulrahman Al Yami'den geldi.

El-Hilal, Gomis'in hat-trick yaptığı maçı kazandı ve şampiyonluğa ulaştı

29 GOLLE RESİTAL SUNDU

Bu galibiyetle bitime iki hafta kala puanını 66 yapan El-Hilal, ikili averajda üstünlük kurduğu en yakın rakibi El Nassr'ın 6 puan önünde şampiyonluğu garantiledi.

Ligde 16. şampiyonluğunu elde eden El-Hilal'de bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Fransız futbolcu Gomis, 29 gol kaydetti.

El-Hilal, Gomis'in hat-trick yaptığı maçı kazandı ve şampiyonluğa ulaştı
El-Hilal, Gomis'in hat-trick yaptığı maçı kazandı ve şampiyonluğa ulaştı

Kaynak: AA

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