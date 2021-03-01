Ekvator Enerji'den işletmelere elektrikte tasarruf önerileri

Ekvator Enerji, iş yerleri için elektrik maliyetlerini düşürecek tasarruf önerilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş yerlerinde dikkat edilecek bazı detaylar, işletmelerin elektrik tüketiminde tasarrufa dönüşerek elektrik faturası tutarlarını düşürebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekvator Enerji Genel Müdürü Yaşar Baydaş, daha az tüketim için enerji tasarruflu ampul kullanılması gerektiğine dikkati çekerek, tasarruflu led ampullerin tercih edilmesinin elektrik tüketimini düşüreceğini ifade etti.

İş yerinde kullanılmayan bilgisayarların uyku modunda bırakılmaması gerektiğini belirten Baydaş, "Günlük iş temposu içinde bilgisayar gibi teknolojik cihazlarınızı uyku modunda bırakırsanız elektrik tüketiminiz devam eder. Elektrik tüketiminizde tasarruf sağlamak için bu tür kullanılmayan teknolojik cihazlarını tamamen kapattığınızdan emin olun." ifadelerini kullandı.

Baydaş, kapı ve camları kapatarak ısı kaybının önlenebileceğini ve böylece klimaların elektrik tüketiminin azaltılabileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"İş yerlerinizin aydınlatmasında fotosel kullanın. İş yeri aydınlatmasında zamanlayıcılar, fotoseller veya yaklaşım sensörleri kullanarak faturanıza yansıyan aydınlatmadan kaynaklı elektrik tüketiminizi düşürebilirsiniz. Oda sıcaklıklarınızı kontrol altında tutun. İş yerinizin sıcaklığını kışın 18-20 derece, yazın 24 derece seviyelerinde tutarak tasarrufa başlayabilirsiniz. Klima filtrelerini temizleyin. Klimanızın filtrelerini belli aralıklarla temizleyerek klimanızın daha az enerji harcamasını sağlayabilirsiniz. Enerji tüketiminiz düştükçe sağlanan tüketim tasarrufu fatura tutarınıza yansıyacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı