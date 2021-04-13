Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi
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Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbullu hemşehrilerimizin dikkatine' notuyla, alınan kısmi kapanma kararlarına dair açıklama yaptı. Alınan yeni kararlara göre; 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kartları kapatılacak, sokağa çıkma yasağının 3 saat öncesinden itibaren (16:00-19:00 arası) toplu taşıma tam kapasite hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma kararı alındığını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da kısmi kapanma kararıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

'İstanbullu hemşehrilerimizin dikkatine' notuyla paylaşım yapan İmamoğlu, şunları belirtti:

  • Cumhurbaşkanlığınca alınan yeni pandemi kısıtlamaları göz önünde bulundurularak, İBB tarafından İstanbul'da toplu ulaşımla ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.
  • İBB olarak toplu ulaşımda yarın itibarıyla 'yoğun saat' uygulamasına geçilecektir.
  • Tüm toplu taşıma sistemleri sokağa çıkma yasağının 3 saat öncesinden itibaren (16:00-19:00 arası) tam kapasite hizmet verecektir.
  • 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın İstanbulkartları Cumhurbaşkanlığı kararı gereği ulaşıma kapatılacaktır.
Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi
Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi
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Abdullah Karlidag
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 22:00:15. #1.14#
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