Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbullu hemşehrilerimizin dikkatine' notuyla, alınan kısmi kapanma kararlarına dair açıklama yaptı. Alınan yeni kararlara göre; 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kartları kapatılacak, sokağa çıkma yasağının 3 saat öncesinden itibaren (16:00-19:00 arası) toplu taşıma tam kapasite hizmet verecek.