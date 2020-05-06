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"Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16 bin 100 ailenin faturası ödendi

06.05.2020 20:55 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:05

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan İstanbullular için başlatılan "Askıda Fatura" uygulamasıyla 7 saatte ihtiyaç sahibi 16 bin 100 ailenin faturasının ödendiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koronavirüsü salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için 4 Mayıs'ta "Askıda Fatura" uygulaması başlattı. Bu uygulama kapsamında İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler, kurumun internet sitesine giriş yaparak "Askıda Fatura" uygulamasına tıkladı ve İSKİ ile İGDAŞ'a ait su ve doğalgaz faturalarının bilgisini girdi.

İMAMOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Askıda Fatura" uygulaması ile ilgili Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Veren el, alan eli görmüyor ve İstanbul çok güzel bir dayanışmaya imza atıyor. Askıda Fatura uygulamamızla 7 saatte ihtiyaç sahibi 16.100 ailenin 2.073.580 liralık faturası ödendi. Bu şehirde hiç kimse darda kalmayacak, biz varız ve hep birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

'Askıda Fatura' uygulaması ile 7 saatte 16 bin 100 ailenin faturası ödendi
'Askıda Fatura' uygulaması ile 7 saatte 16 bin 100 ailenin faturası ödendi

Ekonomi Manşet

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