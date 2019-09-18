Ekrem İmamoğlu, 8 ilçede ücretsiz günlük süt dağıtımına başlanacağını açıkladı

18.09.2019 13:52

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında İstanbul'un 8 ilçesinde ücretsiz süt dağıtımına başlanacağını belirtti.

İmamoğlu, 1 yıllık araç tasarrufundan kazanılan paranın, aralarında Küçükçekmece, Esenyurt, Bağcılar, Sultanbeyli gibi yoğun nüfuslu yerlerin de bulunduğu 8-9 ilçeye dağıtılacak sütün bedeliyle eş değer olduğunu söyledi. Ailelerin tespit edildiğini, gelecek başvuruların da değerlendirileceğini aktaran İmamoğlu, "16 Ekim'de Dünya Gıda Günü'nde ilk defa süt dağıtımına 8 ilçede başlıyoruz. Birebir evlerine süt dağıtımı yapacağız. İhtiyacı olan ailelerimize günlük süt dağıtımına başlıyoruz. Bu çok değerli bir şey. Halk Süt'ü evlerine teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN SEÇİM VAADİYDİ

Yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerinden olan ücretsiz süt dağıtımıyla ilgili o dönem şu ifadeler kullanılmıştı: "İhtiyaç duyulan bölgelerde Halk-Süt ücretsiz dağıtılacak. Hiçbir anne-baba çocuğunu okula gönderirken, aç mı, açıkta mı kalacak dert etmeyecek."