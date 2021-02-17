"Ekrem başkan, Barcelona-PSG maçını izle" diyen takipçisine İmamoğlu'ndan yanıt: Ozan Kabak'ı izliyorum
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"Ekrem başkan, Barcelona-PSG maçını izle" diyen takipçisine İmamoğlu'ndan yanıt: Ozan Kabak'ı izliyorum

17.02.2021 10:30 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:46

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece son 16 turu maçları başladı. Uzun bir aranın ardından yeniden başlayan Devler Ligi sosyal medyanın da gündemindeydi. Twitter'da, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Barcelona-PSG maçını izlemesini söyleyen bir kişiye İmamoğlu'nun verdiği cevap büyük ilgi topladı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, dün gece oynanan Barcelona-PSG ve RB Leipzig-Liverpool maçlarıyla başladı. Kylian Mbappe'nin hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçta PSG, rakibi Barcelona'yı deplasmanda 4-1 gibi net bir sonuçla mağlup etti. Türk oyuncu Ozan Kabak'ın ilk 11'de sahaya çıktığı gecenin bir diğer maçında ise İngiliz ekibi Liverpool, Alman temsilcisi RB Leipzig'i deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti.

"OZAN KABAK'I İZLİYORUM"

Devler Ligi dün gece sosyal medyanın da gündemindeydi. Twitter'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Ekrem başkan Barça PSG maçını izle, on numara maç" yazan bir takipçisine İmamoğlu'nun "Leipzig-Liverpool maçındayım. Ozan Kabak'ı izliyorum." cevabını vermesi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

'Ekrem başkan, Barcelona-PSG maçını izle' diyen takipçisine İmamoğlu'ndan yanıt: Ozan Kabak'ı izliyorum

İmamoğlu'nun verdiği yanıt, kısa sürede binlerce etkileşim almayı başardı.

Milli yıldızımız, Liverpool'un RB Leipzig'i yendiği müsabakada iyi bir performans ortaya koyarak Salah'ı solladı ve maçın adamı seçildi.

Haber Yorumları (2)
KOFİK: HAYAT SANA GÜZEL BAŞKAN
Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
İBRAHİM ÇITAK: helal olsun ekrem başkana gerçek mıllıyetçılık bu ışte
2 1 Yayından Kaldır
500
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