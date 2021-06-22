Ekonomist Özgür Demirtaş'tan kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a sert tepki
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Ekonomist Özgür Demirtaş'tan kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a sert tepki

Ekonomist Özgür Demirtaş'tan kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a sert tepki
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Yapmış olduğu yatırımlarla adından söz ettiren şarkıcı Emrah'a sert sözlerle yüklenen ekonomist Özgür Demirtaş, "Arkadaşlar şarkıcı türkücüler adına koin çıkarılacağı haberleri okuyorum. Böyle şeylere asla ve asla yatırım yapmayın. Hakkımı size helal etmem" ifadelerini kullandı.

Bitcoin'de hatırı sayılır derecede yatırımı olduğu bilinen şarkıcı Emrah, bu kez kendi coin'ini çıkarma kararı aldı. Emrah, gerekli prosedürleri yerine getirmek için hazırlıklara başladı. İsim konusunda henüz net karar veremeyen şarkıcının, Emcoin ve Emrahcoin arasında gidip geldiği öğrenildi.

"YATIRIM YAPARSANIZ HAKKIMI HELAL ETMEM"

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası ekonomist Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından şarkıcı Emrah'a tepki gösterdi. Demirtaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Arkadaşlar şarkıcı türkücüler adına koin çıkarılacağı haberleri okuyorum. Böyle şeylere asla ve asla yatırım yapmayın. Hakkımı size helal etmem. Paranızı kaybedersiniz. İnsanın bu kişilerin altı boş olan böyle şeyleri çıkaracağına inanası bile gelmiyor. Ama işte" ifadelerine yer verdi.

İşte Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı;

Ekonomist Özgür Demirtaş'tan kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a sert tepki
Kripto para piyasasına girmeye karar veren Emrah, kendi coin'ini çıkarıyor
Kripto para piyasasına girmeye karar veren Emrah, kendi coin'ini çıkarıyor
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Ekonomist Özgür Demirtaş'tan kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a sert tepki - Haberler Ekonomi
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