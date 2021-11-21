Binali Yıldırım'ın enflasyon çıkış ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'ı küplere bindirdi: Saçma sapan

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın partisinin Erzincan İl Başkanlığı tarafından Bakırevi Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında enflasyonla ilgili söyledikleri çok konuşuldu.

"ABD'DE SIFIRDAN 7'YE ÇIKMIŞ"

Enflasyonla ilgili ABD örneğini veren Yıldırım, "Amerika, Avrupa denen ülkeler bunlar enflasyon diye bir şey bilmiyor. Bugün Amerika'da sıfırdan yüzde 7'ye çıkmış enflasyon. Bu ne demektir, 7 kat artış. Bizde onlardan 20'e çıkmış, 2 kat artış. Bizde 10'lardan 20'ye çıkmış iki kat artış. İyi mi, değil" dedi.

DEMİRTAŞ: SAÇMA SAPAN

Binali Yıldırım'ın çok konuşulan sözleriyle ilgili bir yorum da ekonomist Özgür Demirtaş'tan geldi. Demirtaş, sosyal medya hesabından Yıldırım'ın sözlerinin alıntılandığı bir gönderinin altına "Saçma sapan bir açıklama" yazdı. Demirtaş'ın bu sözleri çok sayıda etkileşim aldı.

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