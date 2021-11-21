Binali Yıldırım'ın enflasyon çıkış ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'ı küplere bindirdi: Saçma sapan - Haberler Ekonomi
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Binali Yıldırım'ın enflasyon çıkış ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'ı küplere bindirdi: Saçma sapan

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Ekonomist Özgür Demirtaş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın enflasyonla ilgili sözlerine tepki gösterdi. Demirtaş, Yıldırım'ın "Bugün Amerika'da sıfırdan yüzde 7'ye çıkmış enflasyon. Bu ne demektir, 7 kat artış. Bizde 10'lardan 20'ye çıkmış, 2 kat artış. İyi mi, değil" sözleri için "Saçma sapan" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın partisinin Erzincan İl Başkanlığı tarafından Bakırevi Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında enflasyonla ilgili söyledikleri çok konuşuldu.

"ABD'DE SIFIRDAN 7'YE ÇIKMIŞ"

Enflasyonla ilgili ABD örneğini veren Yıldırım, "Amerika, Avrupa denen ülkeler bunlar enflasyon diye bir şey bilmiyor. Bugün Amerika'da sıfırdan yüzde 7'ye çıkmış enflasyon. Bu ne demektir, 7 kat artış. Bizde onlardan 20'e çıkmış, 2 kat artış. Bizde 10'lardan 20'ye çıkmış iki kat artış. İyi mi, değil" dedi.

DEMİRTAŞ: SAÇMA SAPAN

Binali Yıldırım'ın çok konuşulan sözleriyle ilgili bir yorum da ekonomist Özgür Demirtaş'tan geldi. Demirtaş, sosyal medya hesabından Yıldırım'ın sözlerinin alıntılandığı bir gönderinin altına "Saçma sapan bir açıklama" yazdı. Demirtaş'ın bu sözleri çok sayıda etkileşim aldı.

Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Binali Yıldırım'ın enflasyon yorumuna tepki: Saçma sapan

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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