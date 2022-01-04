Ekonomik olarak dibe vuran Sri Lanka'da vatandaşlar bir kilo fasulyeyi ona bölerek almak zorunda
Koronavirüs birçok ülkeyi ekonomik olarak vururken, Güney Asya ülkelerinden Sri Lanka ise adeta felaketi yaşıyor. Enflasyonun etkilerini en tepeden yaşamaya devam eden ülkede, gıda fiyatları fırladı, ülke parası ise sıfır noktasına geldi. Sri Lanka devletinin iflas etmesi beklenirken vatandaşlar bir kilo fasulyeyi ona bölerek almak zorunda kalıyor.
Sri Lanka'da halk ülke tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Artan market fiyatları artık alım gücünün çok ötesine çıktı. Ülkenin 7.3 milyar dolar borcu var ve Sri Lanka'nın dolar rezervi ise yalnızca 1.6 milyar dolar seviyesinde. Koronavirüs yüzünden ülkenin turizm gelirleri de ciddi oranda düştü.
Döviz rezervleri son on yılın en düşük seviyelerine gerilerken fazla para basma sonucu enflasyon tetiklendi.
Sri Lanka'da yoksulluk sınırı çok altlara düştü. 500 bin kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı tahmin ediliyor. Sri Lanka halkı faturaları ve kirasını ödediğinde geriye yiyecek alacak parasının olmamasından şikayet ediyor.
Marketlerde inanılmaz bir sıra söz konusu. İnsanlar bir kilogram fasulye alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor. Marketler süt ve fasulye gibi yiyecekleri ona bölerek satıyor.
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