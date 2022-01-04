Ekonomik olarak dibe vuran Sri Lanka'da vatandaşlar bir kilo fasulyeyi ona bölerek almak zorunda

Sri Lanka'da halk ülke tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Artan market fiyatları artık alım gücünün çok ötesine çıktı. Ülkenin 7.3 milyar dolar borcu var ve Sri Lanka'nın dolar rezervi ise yalnızca 1.6 milyar dolar seviyesinde. Koronavirüs yüzünden ülkenin turizm gelirleri de ciddi oranda düştü.

ENFLASYON DA TETİKLENDİ

Döviz rezervleri son on yılın en düşük seviyelerine gerilerken fazla para basma sonucu enflasyon tetiklendi.

500 BİN KİŞİ YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR

Sri Lanka'da yoksulluk sınırı çok altlara düştü. 500 bin kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı tahmin ediliyor. Sri Lanka halkı faturaları ve kirasını ödediğinde geriye yiyecek alacak parasının olmamasından şikayet ediyor.

BİR KİLO FASULYEYİ ONA BÖLEREK ALIYORLAR

Marketlerde inanılmaz bir sıra söz konusu. İnsanlar bir kilogram fasulye alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor. Marketler süt ve fasulye gibi yiyecekleri ona bölerek satıyor.

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