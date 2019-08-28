Ekonomik güven endeksi ağustos'ta yüzde 7.9 artışla 87.1 puanda (2)

28.08.2019 10:35

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayındaki 80.6 düzeyinden, Ağustos ayında yüzde 7.9 artışla 87.1 düzeyine yükseldi.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki yükselişlerden kaynaklandı.

Ağustos ayında;

tüketici güven endeksi 58.3 değerine,

hizmet sektörü güven endeksi 89.1 değerine,

perakende ticaret sektörü güven endeksi 95 değerine,

inşaat sektörü güven endeksi 55.5 değerine ve

reel kesim güven endeksi 102.1 değerinde yükseldi.

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks.

Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor.

Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor. (Grafik - Tablo)

Kaynak: DHA

- İstanbul