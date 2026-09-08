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Züber, Turkven yatırım sürecinin tamamlandığını duyurdu

Züber, Turkven yatırım sürecinin tamamlandığını duyurdu
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ATIŞTIRMALIK markası Züber, Turkven’in 2022 yılında başlayan yatırım sürecinin başarıyla tamamlandığı duyurdu.

ATIŞTIRMALIK markası Züber, Turkven'in 2022 yılında başlayan yatırım sürecinin başarıyla tamamlandığı duyurdu. Turkven'in şirketteki yüzde 35 azınlık hisselerinin, Züber'in kurucuları Nailcan Kurt, Murathan Kurt ve Raşit Müftüoğlu tarafından geri alındığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkven 2022 yılında Züber'e yüzde 35 azınlık hisseyle ortak oldu. Yatırım döneminde Züber'in dolar bazında 10 kat büyüdüğü kaydedildi. Bu süreçte ürün portföyünün genişletildiği, organizasyon yapısının güçlendirildiği ve sağlıklı atıştırmalık kategorisindeki faaliyetlerin genişletildiği aktarıldı.

Züber'in Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Nailcan Kurt, tamamlanan ortaklığa ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Turkven'in 2022 yılında Züber'e yatırım yapması, Türkiye'den doğan genç bir markanın uluslararası yatırım dünyası tarafından da tanınması ve potansiyelinin tescil edilmesi açısından önemli bir kilometre taşı oldu. Birlikte geçirdiğimiz dönemde şirketimizi büyütürken kurumsallaşma, strateji ve uluslararası perspektif açısından da çok değerli bir deneyim kazandık. Bugün bu yatırımın başarıyla tamamlanmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Turkven ekibine ve yatırımcılarına Züber'e duydukları güven ve yol arkadaşlıkları için teşekkür ediyoruz. Şimdi Züber için yeni bir dönem başlıyor. İlk günkü girişimci ruhumuzla ama bugün çok daha büyük bir şirket, çok daha güçlü bir marka ve çok daha büyük hedeflerle yolumuza devam ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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