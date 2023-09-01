Zorunlu Deprem Sigortası'nda değişiklikler yapılacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi (UBF) Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden Doç. Dr. Hakan Özcan, Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) konusunda değişimlerin olacağının son dönemde sık sık konuşulduğunu ifade etti. Çalışmaların yapıldığına dair bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığını söyleyen Doç. Dr. Özcan, en önemli değişikliğin ise ZDS'nin kapsamının genişletilmesi ile sel hasarlarının da dahil edilerek Zorunlu Afet Sigortası'na (ZAS) dönüşümü olacağını belirtti.

1999 Marmara Depremi sonrası 2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu poliçeleşme oranında yüzde 59'a ulaştı. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra üzerinde bazı değişiklikler yapılacağı gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi (UBF) Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Özcan, hasar tazminatı aşamasında yaşanan sorunların bir dizi değişikliği zorunlu kıldığını aktardı.

"DASK'IN SADECE KONUTLARA YÖNELİK OLMASI MAĞDURİYETLERE SEBEP OLDU"

Doç. Dr. Hakan Özcan, "Tahminler, bu depremin sigorta sektörüne 5 milyar dolarlık bir etkisi olacağını gösteriyor ve yaklaşık 1/5'lik kısmını DASK karşılamış durumda. Ancak hasar tazminatı aşamasında yaşanan sorunlar bir dizi değişikliği zorunlu kılıyor. DASK'ın sadece konutlara yönelik olması, eşyaların teminat dışı olması, metrekare birim fiyatının düşük olması ve bu miktarın enflasyona endeksli olmaması sebebi ile, sigortalılar son depremde mağduriyet yaşadılar. Bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapıldığı bilgisi de kamuoyu ile paylaşıldı. Muhtemelen en önemli değişiklik ZDS'nin kapsamı genişletilerek sel hasarlarının dahil edilmesi ile Zorunlu Afet Sigortası yani ZAS'a dönüşümü olacak" dedi.