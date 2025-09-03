Zorluteks 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

Zorlu Tekstil Grubu Zorluteks, çevresel, sosyal ve yönetişim temel başlıkları altında hazırlanan Küresel Raporlama İnisiyatifi'ne (Global Reporting Initiative-GRI) uygun "2024 Sürdürülebilirlik Raporu"nu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorluteks, Zorlu Grubu'nun "Akıllı Hayat 2030" stratejisi çerçevesinde yürüttüğü sürdürülebilirlik odaklı faaliyetleriyle oluşturduğu etkiyi büyütmeye devam ediyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki yenilikçi teknolojilere sahip entegre ev tekstili üretim tesislerindeki üretim altyapısı, marka portföyü ve satış ağıyla faaliyetlerini sürdüren şirket, sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışını benimseyerek "Gelecek İçin Bugün" mottosuyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarına devam ediyor.

Şirket, bu anlayışla sürdürülebilirlik yaklaşımını ve faaliyetlerini paylaştığı raporunu yayımladı. Bu kapsamda, şirketin sürdürülebilirlik açısından kaydettiği ilerlemenin arkasında inovasyona yaptığı yatırımlar yer alıyor.

AR-GE Merkezi'nde yürütülen projelerin yaklaşık yüzde 30'u doğrudan sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet ediyor. Şirketin ileri teknoloji ve dijitalleşme yatırımları da çevresel etkiyi yönetmede rol üstleniyor. Şirket, TÜBİTAK SAYEM 1832 programı kapsamında, ürün ve proses verilerine entegre çalışan, yapay öğrenme tabanlı karbon ayak izi hesaplama ve iyileştirme senaryoları geliştiren bir yazılım altyapısı oluşturmak için çalışıyor.

Bu sayede atık ve proses verileri dijitalleştirilerek, yaşam döngüsü analizlerinin kapsamı ve veri doğruluğu artırılabilecek.

Şirket, ayrıca devam eden TÜBİTAK TEYDEB 1707 projesi kapsamında, yıkama hatlarında suyun geri kazanımını artırmaya, dijital çözümlerle süreç verimliliğini ve doğal kaynak kullanımını iyileştirmeye yönelik çalışmalar da yürütüyor.

Operasyonların çevresel etkisini azaltmak için yatırımlarını kararlılıkla sürdüren şirket, sürdürülebilirlik odağındaki ilerlemesini uluslararası belgelendirmeler ve yüksek skorlarla tescilleyerek başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde tercih edilen tekstil üreticilerinden biri olmaya devam ediyor.

Şirketin 2024'te BEPI denetimi kapsamında su, enerji, atık, kimyasal yönetimi ve biyoçeşitlilik alanlarında elde ettiği "B" skoru, çevresel performansını sistematik biçimde geliştirme kararlılığının somut bir göstergesi oldu.

Zorluteks'in ZDHC Supplier to Zero programı kapsamında aldığı Level 2 sertifikası ise çevreye zararlı kimyasalların sıfırlanması yönünde attığı adımları uluslararası düzeyde belgelendiriyor.

Öte yandan şirket, HIGG FEM doğrulama sürecinden geçerek sürdürülebilir üretim standartlarını hem sektör hem de paydaş beklentileri doğrultusunda güçlendirmeyi sürdürüyor.

"Üretimi, sürdürülebilirliği merkezine alan yaklaşımla ele aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluteks Genel Müdürü Cemil Çiçek, üretimi, çevresel etkileri azaltan, kaynak verimliliğini önceleyen ve sürdürülebilirliği merkezine alan yaklaşımla ele aldıklarını belirtti.

Geçen yıl "Akıllı Hayat 2030" vizyonu doğrultusunda, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağında üretim modellerini geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Çiçek, "AR-GE ve tasarım gücümüzle geliştirdiğimiz sürdürülebilir ve yüksek performanslı ürünlerle hem tekstilin geleceğine hem de farklı sektörlerin dönüşümüne katkı sunduk. Bu çerçevede, organik ve geri dönüştürülmüş ipliklerin yanı sıra Ecodesign yaklaşımıyla tasarlanmış farklı ürün gruplarından koleksiyonlar oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiçek, yaşam döngüsü analizlerinden ürün güvenliğine uzanan uygulamaları, "net sıfır" hedefi doğrultusunda bütüncül üretim anlayışıyla bir araya getirdiklerini vurgulayarak, "Teknik tekstil ürünlerinin üretimimizdeki payını artırırken aynı zamanda ev tekstili dışında da farklı sektörlere yenilikçi teknik tekstil ürünleri sunuyoruz. Gezegen için yenileyici, insan için geliştirici çözümler üreterek sektörümüze ilham vermeyi sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Emisyon azaltımı, sürdürülebilir ham madde kullanımı, çevre dostu kimyasal yönetimi, daha az enerji ve su kullanımının, üretimin her aşamasında öncelik verdikleri alanlar arasında yer aldığını ifade eden Çiçek, emisyonları her geçen yıl daha da azalttıklarını aktardı.

Çiçek, 2024'te, sera gazı emisyonlarını, bir önceki yıla göre yüzde 47,6 azalttıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir ürün koleksiyonlarımızı TAÇ Reborn markası altında tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. TAÇ Reborn Ecodesign koleksiyonumuz ile ürün başına karbon ayak izinde yüzde 50 oranında azalış sağladık. Su yönetiminde ise kaynak verimliliğini artıran sistemlerle 2030 yılına kadar kullandığımız suyun yüzde 50'sini geri kazanma hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz."

Atıksu arıtımındaki optimizasyon ve yıkama hatlarındaki iyileştirmelerle yüksek tüketim noktalarında yüzde 30'a varan tasarruf sağladıklarına işaret eden Çiçek, sürdürülebilirlik açısından da katkıları olan teknik tekstil ürünlerinin, toplam üretimlerindeki üçte bir olan payını gelecek dönemde yüzde 75'in üzerine taşımayı hedeflediklerini vurguladı.