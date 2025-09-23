Zorlu Holding'den Yapay Zeka ile Geleceğin Üretimi Etkinliği

Zorlu Holding Teknoloji ve Dijital İş Geliştirme Grubu Başkanlığı, alanında uzman isimlerin katılımıyla Zorlu PSM Sky Lounge'da "Üretimde Yapay Zeka Sahnesi" etkinliği düzenledi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Zorlu Holding, "Akıllı Hayat 2030" stratejisiyle ileri teknoloji ve inovasyonla değer yaratma vizyonunu yapay zekayla ileriye taşımaya devam ederken, yapay zekanın sağladığı çözümleri tüm operasyon süreçlerinde önceliklendiriyor.

Üretimde Yapay Zeka Sahnesi etkinliğinde, yapay zekanın geleceğin endüstrileri için sunduğu fırsatlar ele alındı.

İş dünyasının önde gelen isimlerini, teknoloji liderlerini ve startupları bir araya getiren etkinlikte, yapay zekanın üretim süreçlerinde sunduğu avantajlar, sektörel uygulamalar ve bakış açıları paylaşıldı.

Vestel, AWS, Sabancı Dx, Bulutistan, commensis, SKYLOOP, Vektora ve DeutscheTelekom, Fortinet gibi iş dünyasından destekçilerin de katkısıyla şekillenen etkinlikte düzenlenen panellerde, yapay zekanın üretimdeki stratejik etkileri tartışılırken, startup sunumlarında ise girişimciler, yapay zekayı üretim alanında dönüştürücü kılan yenilikçi çözümlerini anlattı.

"Networking" oturumuyla sona eren Üretimde Yapay Zeka Sahnesi, Türkiye'de yapay zeka kültürünün yaygınlaştırılması, üretim süreçlerinde verimlilik ve sürdürülebilirlik sağlanması yolunda ilham veren etkinlik olarak dikkati çekti.

"Sanayi ve imalat sektörlerinin dönüşüm ihtiyacı var"

Açıklamada etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen Zorlu Holding Teknoloji ve Dijital İş Geliştirme Grubu Başkanı Burak Aydın, küresel rekabet nedeniyle sanayi ve imalat sektörlerinin dönüşüm ihtiyacına dikkati çekti.

Aydın, "Bugünün buharı yapay zeka" yorumunda bulunarak, teknolojiyi üretim süreçlerine entegre etmenin artık zorunluluk olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ihracata dayalı üretim gücünü sürdürülebilir kılmak için yenilikçi teknolojileri kullanmanın önemini belirten Aydın, yapay zeka destekli bakımın plansız duruşları yüzde 50 azalttığı, yapay zekayı erken benimseyen üreticilerin üretim maliyetlerinde yüzde 14 tasarruf sağladığı kaydetti.

Sanayi devriminden uzanan örneklerle yapay zekanın dönüştürücü etkisini aktaran Aydın, bu alanda öncelikli projeler geliştirdiklerini belirtti.

Aydın, yapay zekayı ajandalarının öncelikli başlığı haline getirdiklerine işaret ederek, "Bu alandaki projeleri iş ortaklarımızla birlikte geliştiriyoruz. Ancak tüm bu dönüşümü tek başımıza yapmamız yeterli değil, ekosistemin, yan sanayinin ve diğer şirketlerin de buna katılması gerekiyor. O nedenle bu etkinliği bir başlangıç olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretim, tedarik zinciri yönetimi veya müşteri ilişkilerinde hayata geçirdikleri projeleri paylaşacaklarının altını çizen Aydın, böylece sektörde bilgi akışını artırmayı ve etkinliği de bir mihenk taşı haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Teknolojik dönüşümün yüzde 30'unun teknoloji, yüzde 70'inin ise kültür ve insanla ilgili olduğuna dikkati çeken Aydın, "Burada sadece teknolojileri konuşmuyor olmamız lazım. Çalışanlarımızın nasıl dönüşeceğini, şirket departmanlarının bu hedefe nasıl koşacağını ve nasıl bir kültür içerisinde bunu yapacağını sürekli değerlendirmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

"Yapay zeka, üretim süreçlerinde vazgeçilmez unsur haline geldi"

Vestel Teknoloji Genel Müdürü Öner Tekin de yapay zekanın, mühendislik ve üretim süreçlerinde vazgeçilmez unsur haline geldiğini vurguladı.

Dönüşüme uzun yıllar önce "karanlık fabrika" vizyonuyla adım attığını belirten Tekin, dijitalleşme ve veri toplama altyapısı olmadan yapay zekanın üretimde uygulanamayacağını, bu sayede yapay zeka projelerini hızlı şekilde hayata geçirebildiklerini aktardı.

Tekin, yapay zeka projelerini "her alanda kullanma" yaklaşımıyla değil, faydayı maksimize edecek şekilde titizlikle seçtiklerini belirterek, "Yapay zeka projelerimizin analizlerini iş birimleriyle birlikte yapıyor, doğru kurgulanmamış hiçbir projeye başlamıyoruz. Böylece globalde görülen yüzde 70 başarısızlık oranının çok çok altında sonuçlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretim için 66 yapay zeka projesi yürüttüklerini, bunların 18'inin görüntü işleme, 17'sinin analitik yapay zeka, 31'inin ise üretken yapay zeka alanında olduğunu aktaran Tekin, kalite kontrolden dijital ikiz uygulamalarına, tedarik zincirinden ürün tasarımına kadar birçok alanda ciddi verimlilik ve maliyet avantajı sağladıklarını kaydetti.