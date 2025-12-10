Zorlu Enerji, ESG performansında küresel ölçekte güçlü konumunu iyileştirdi

Zorlu Enerj, S&P Global'in güncel değerlendirmesinde 85 puan alarak, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında dengeli ve yüksek performans gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, uluslararası sürdürülebilirlik ölçümleme platformu S&P Global'in güncel CSA (Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi) modeliyle gerçekleştirdiği ESG değerlendirmesinde, bir önceki döneme göre 11 puanlık iyileşme kaydederek skorunu 74 puandan 85 puana yükseltti.

Zorlu Enerji, S&P Global tarafından yapılan sürdürülebilirlik değerlendirmesinde çevresel alanda 88, sosyal alanda 85, yönetişim-ekonomik alanda ise 76 puan aldı. Böylece üç ana başlıkta dengeli bir performans ortaya konuldu.

Değerlendirmede şirketin veri açıklama şeffaflığı yüksek bulunurken, ürün sorumluluğu, iklim stratejisi ve insan sermayesi yönetimi en çok ağırlık verilen kriterler arasında yer aldı.

Şirketin yalnızca yenilenebilir kaynaklara yatırım yapması ve net-sıfır hedeflerine yönelik adımları, iklim stratejisi puanının 93 olmasında etkili oldu. Biyoçeşitlilik alanında 99, atık ve emisyon yönetiminde ise 97 puan verildi.

Elektrik üretim portföyü ve gelir yapısı da sürdürülebilirlik açısından yüksek değerlendirildi. Bu kapsamda sürdürülebilir gelirler 97, üretim portföyü 98 ve üretim verimliliği 100 puan aldı.

Müşteri ilişkileri ile şeffaf raporlama süreçleri 100 puanla en yüksek seviyede değerlendirilirken, iş etiği 98, tedarik zinciri yönetimi 96, risk ve kriz yönetimi 91, bilgi güvenliği ise 85 puan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Elif Yener, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında dengeli ve güçlü performans göstermesinden gurur duyduklarını belirtti.

Yener, Zorlu Enerji'nin 2035'e kadar doğa için net pozitif bir şirket olmayı ve ekosistemlerin güçlenmesine katkı sunmayı hedeflediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Stratejik hedeflerimiz arasında dahil olduğumuz ESG endekslerinde sektörel liderlik pozisyonumuzu korumak yer alırken 2040'a kadar net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda ilerlerken, su verimliliği ve biyoçeşitlilik alanında da güçlü hedefler belirledik. 2035'e kadar doğa için net pozitif bir şirket olmayı ve ekosistemlerin güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. 2030'a kadar üretilen birim enerji başına su kullanımını her yıl azaltmayı taahhüt ediyoruz. Kuraklık riski yüksek bölgelerde suyu en verimli biçimde kullanacak teknolojilere yatırım yapıyoruz."