Zonguldak'ta Temmuz 2025'te 630 Konut Satışı Gerçekleşti
Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Zonguldak'ta 2025 yılı Temmuz ayında toplam 630 konut satışı gerçekleşti. Satışların 88'i ipotekli, 542'si ise diğer satış türlerinden oluştu. Geçen yılın aynı ayında ise 594 konut satılmıştı.

Satışların 88'i ipotekli, 542'si ise diğer satış türlerinden oluştu. Satış durumuna göre ise 222 konut ilk el, 408 konut ikinci el olarak el değiştirdi. Geçen yılın aynı ayında ise kentte 594 konut satılmıştı. Bu dönemde 62'si ipotekli, 532'si diğer satış türlerinden olurken, 208'i ilk el, 386'sı ikinci el satış olarak kayıtlara geçti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
