Zonguldak'ta kura çekiminde mağdur olan madenci adayları için adli süreç devam ediyor

Zonguldak'ta 2 bin madenci adayının alındığı kurada 120 adayın teknik hatadan kaynaklanan sorun nedeniyle mağdur olduğunu ifade eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, adli sürecin devam ettiğini açıkladı.

Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Hakan Yeşil, kura çekiminde mağduriyet yaşayan adaylar hakkında açıklama yaptı. Başkan Yeşil açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak'ta ilk defa gerçekleştirilen kura çekimi beraberinde bir kaç soruna yol açtı. Bu sorun yaşanan arkadaşlarımızda kimlik numarası benzerliği olan arkadaşlarımızın yerini değişmiş olması. Bu sistem hatası. Bununla birlikte 120 arkadaşımız mağdur. Bunların bu saatten sonra adli süreçleri başlayacak. Haklarını arayacaklar. Şuanda mahkeme aşamasında oldukları bilgisi geldi bana. Mahkeme sonrası iş başı yapıp yapmayacakları ortaya çıkacak. Bu arkadaşlarımız alınmasın diyemeyiz. Çünkü biz yıllardır işçi alınsın diye mücadele veriyoruz." - ZONGULDAK