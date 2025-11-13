Zonguldak'ta Konut Satışları Yüzde 5,3 Arttı

Türkiye genelinde Ekim ayında 164 bin 306 konut satılırken, Zonguldak'taki satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Konut Satış İstatistikleri, Ekim 2025" bültenini yayımladı. Verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında 164 bin 306 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre, Zonguldak'ta 2025 yılı Ekim ayında satılan toplam konut sayısı 814 oldu. Kentteki konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre artış kaydetti. 2024 yılı Ekim ayında Zonguldak'ta 773 konut satılırken, bu yılın aynı döneminde satışlar yüzde 5,3 artarak 814'e ulaştı.

Ekim ayında Zonguldak'ta satılan konutların 168'i ipotekli (kredili) satış olarak kayıtlara geçti. İpotekli satışlar, toplam satışların yüzde 20,6'sını oluşturdu. 2024 yılının Ekim ayında 139 olan ipotekli satış sayısında, bu yıl yüzde 20,9'luk bir artış yaşandığı görüldü. Diğer konut satışları kategorisinde ise 646 konut el değiştirdi.

Satış durumuna göre, Zonguldak'taki 814 konutun 315'i "ilk el", 499'u ise "ikinci el" olarak satıldı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, ilk el konut satışları 325'ten 315'e düşerek hafif bir gerileme gösterdi. İkinci el konut satışları ise 448'den 499'a yükselerek yüzde 11,4'lük bir artış gösterdi ve piyasadaki talebin ağırlıklı olarak ikinci el konutlara yöneldiğini gösterdi. - ZONGULDAK